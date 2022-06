Romelu Lukaku haalt ook match tegen Wales niet, "kleine kans" op Polen

De kans lijkt bijzonder klein dat Romelu Lukaku tijdens deze interlandperiode nog in actie zal komen voor de Rode Duivels. De Belgische topschutter blesseerde zich tegen Nederland aan de enkel.

Eerder raakte al bekend dat het duel van woensdag tegen Polen te vroeg zou komen, maar vandaag vertelde bondscoach Roberto Martinez dat ook de match van zaterdag in Wales geen optie is.

"Er is een heel kleine kans dat hij de laatste match in Polen haalt", zei de Spanjaard. "Hij speelt zeker niet tegen Polen morgen en tegen Wales zaterdag", aldus de bondscoach.

"De resultaten van zijn medische onderzoeken vielen mee. Ze waren minder slecht dan we hadden verwacht. Maar ik verwacht niet meer dat hij deze interlandperiode nog kan spelen. Er is nog een heel kleine kans dat hij de laatste wedstrijd (volgende week dinsdag in Polen, red.) haalt, maar ik vrees ervoor. Hij blijft voorlopig wel bij de groep."

De Duivels begonnen de nieuwe Nations League-campagne vrijdag dramatisch met een 1-4 nederlaag in het Koning Boudewijnstadion tegen Nederland.