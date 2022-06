Bekritiseerde Alderweireld en Hazard reageren op het veld: "Voelde persoonlijk aan"

Gespreksthema nummer één na de pandoering tegen Oranje: de defensie van de Rode Duivels. En na de openingstreffer van Robert Lewandowski weerklonk tegen Polen opnieuw gemor.

Maar buiten dat ene moment acteerde de Belgische verdediging woendsag wel op een bijzonder hoog niveau. "Dit was ons antwoord na de vorige wedstrijd", beklemtoonde Toby Alderweireld bij VTM. "We hebben met z'n drieën bewezen dat we het goed gedaan hebben."

"Weet je, kritiek mag er altijd zijn, maar soms voelde het persoonlijk aan. We hebben nu laten zien dat we nog altijd heel scherp zijn. Dat Polen wel Nederland niet is? (lacht) Als we winnen is de tegenstander zogezegd niet goed, als we verliezen zijn we dat zelf niet. We hebben gewoon heel goed gespeeld. Punt."