Roberto Martinez woest over tegengoal: “Lijnen van de VAR waren niet correct, we zijn bestolen”

"Een schokkende beslissing", noemde hij het.

Roberto Martinez was na de wedstrijd in Wales absoluut niet te spreken over de late 1-1 van de thuisploeg. De bondscoach toonde zich rotsvast overtuigd dat die afgekeurd moest worden.

"De lijnrechter beoordeelde de fase juist door te vlaggen, maar de VAR draaide die beslissing onterecht om", foeterde Martinez bij VTM. "De lijnen lijken niet parallel getrokken, de assistent was volledig juist. Er zijn ons hier twee punten ontnomen."