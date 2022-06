Een legende, maar ook “El Judas”: de bijzondere band van Roberto Martinez met Wales

Wales zal altijd mooie herinneringen naar boven brengen. Roberto Martinez coacht straks in het land dat hem grootmaakte als trainer. Al was er toch één negatieve noot…

Een retrofoto op de website van de UEFA deed ons glimlachen én herinneren... Juist, Roberto Martinez is in een ver verleden ook zelf voetballer geweest. Uitgerekend in Wales - straks gastheer voor de Rode Duivels - ligt dat tijdperk prominenter in het geheugen. Tussen 2003 en 2006 speelde Martinez, een defensieve middenvelder, bij het lokale Swansea City. Als kapitein hielp de Spanjaard eerst de club om het behoud in het profvoetbal te verzekeren. Ondanks interesse van betere ploegen bleef Martinez vervolgens Swansea trouw. Hij knokte zich nog wat meer in de harten van de fans door - ondanks een plaats op de bank bij de competitiestart - mee voor de promotie naar de League One (de derde klasse) te zorgen.

"El Judas"

Martinez sluit zijn spelerscarrière af bij Chester City, maar staat amper één jaar na zijn vertrek opnieuw in Wales. In het "Land van de Draak" had de Spanjaard immers eerder zijn trainersdiploma gehaald. Oude liefde Swansea koesterde genoeg positieve herinneringen om hem meteen ook zijn kans als hoofdcoach te geven. Mét succes. Martinez leidde Swansea naar de titel in de League One en zorgde zo voor een historische promotie naar de Championship. Ook daar maakte de "New Kid" indruk door zijn ploeg meteen naar een achtste plek in het eindklassement te leiden. Tussendoor stuntte Swansea ook in de FA Cup door eersteklasser Portsmouth uit te schakelen. Niet verwonderlijk dat meerdere clubs aan de mouw trokken van Martinez. Maar die was duidelijk in de media: "Ik zal hier niet vertrekken, tenzij de club mij naar de uitgang forceert". De Spanjaard toonde zich zelfs bijzonder kritisch voor spelers die naar grotere clubs (met meer geld) trokken.

Het ongeloof bij de fans van Swansea was dan ook enorm toen Martinez in juni 2009 vertrok naar Wigan. Plots was de Spanjaard vijand nummer één, met een nieuwe bijnaam: "El Judas".