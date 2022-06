Duivels trekken met zege de vakantie in, maar niet alle twijfels worden verjaagd tegen Polen

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. De Rode Duivels sluiten het vierluik in de Nations League af met een krappe overwinning in Polen. Een vroege treffer van Batshuayi bleek voldoende voor de volle buit, al kwamen de Polen in de slotfase nog bijzonder dicht bij de gelijkmaker. . Einde De Rode Duivels sluiten het vierluik in de Nations League af met een krappe overwinning in Polen. Een vroege treffer van Batshuayi bleek voldoende voor de volle buit, al kwamen de Polen in de slotfase nog bijzonder dicht bij de gelijkmaker.

Swiderski op de paal! De Belgen kruipen door het oog van de naald! Lewandowski schildert de bal fraai op het hoofd van Swiderski en die kopt op de paal. Dit had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn.

Openda krijgt opnieuw de kans om er 0-2 van te maken, maar hij laat ze weer liggen.

Mignolet voorkomt de gelijkmaker! De Polen proberen toch nog een slotoffensief te ontketenen. Na een voorzet van Cash kopt Castagne de bal weg, in de voeten van Swiderski. Die haalt in één tijd uit, Mignolet kan zijn schot nog net over de lat tillen. De buit is nog niet binnen voor de Duivels.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Polen, Kamil Grosicki erin, Mateusz Wieteska eruit wissel substitution out Mateusz Wieteska substitution in Kamil Grosicki

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Polen, Jacek Góralski erin, Karol Linetty eruit wissel substitution out Karol Linetty substitution in Jacek Góralski

Trossard niet voorbij Szczesny. Trossard is bijzonder gretig ingevallen. Hij kapt zich goed vrij in de zestien en haalt uit, maar besluit recht op Szczesny. De doelman moet wel een corner toestaan, die levert niks op voor de Belgen.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij België, Charles De Ketelaere erin, Dries Mertens eruit wissel substitution out Dries Mertens substitution in Charles De Ketelaere

clock 80' tweede helft, minuut 80. Ook Mertens mag gaan rusten. Hij wordt naar de kant gehaald voor De Ketelaere. . Ook Mertens mag gaan rusten. Hij wordt naar de kant gehaald voor De Ketelaere.

Openda besluit te zwak. Openda kan plots alleen op Szczesny afgaan en de wedstrijd beslissen, maar hij besluit veel te zwak binnen het bereik van de Poolse doelman. Bovendien wordt er gevlagd voor buitenspel.

Glik kopt nipt naast. Lewandowski krult de bal over de muur, maar ook net over het doel van Mignolet. De bal week wel nog licht af en dus houden de Polen wel een hoekschop aan over. Die leidt tot een nieuwe kans. De bal wordt voor doel gedropt en Glik kopt rakelings naast. Het blijft toch opletten.

Polen krijgt een vrije trap aan het halve maantje na hands van Alderweireld. Dit is een klusje voor Lewandowski.

De Belgen zijn hun grip op de wedstrijd toch een beetje aan het verliezen, bij de Polen groeit de hoop. Kunnen de Duivels een nieuw Wales-scenario vermijden?

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Polen, Mateusz Klich erin, Sebastian Szymanski eruit wissel substitution out Sebastian Szymanski substitution in Mateusz Klich

Polen speelt het niet goed uit. Het blijft toch opletten voor de schaarse counters van Polen. Tot twee keer toe speelt de thuisploeg een kansrijke omschakeling niet goed uit. Lewandowski maakt zich druk over de slechte manier van aanspelen.

Stevige rush van Vertonghen. Vertonghen pakt plots uit met een verrassende rush vanaf het middenveld. Hij snijdt zelfs de zestien in, maar zijn schot is gekraakt. Bij Polen kunnen ze de bal wegwerken.

