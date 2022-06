Alderweireld: "Er waren vraagtekens rond mij, maar ik toonde dat ik het niveau nog aankan"

"Dit was een moeilijke uitmatch, maar we zijn er toch maar in geslaagd om 50.000 Poolse fans stil te krijgen", luidt de conclusie van Toby Alderweireld.

De verdediger geeft zichzelf en zijn defensie ook enkele schouderklopjes. "Achterin hebben we de opbouw enorm goed verzorgd. We namen risico's, maar leverden wel kwaliteit. Alleen hadden ze het voorin beter moeten uitspelen. Daarom namen we juist die risico's."

"Ik weet dat er ook rond mij vraagtekens waren, sinds ik in Qatar speel. Maar ik heb heel hard gewerkt en vandaag heb ik getoond dat ik het niveau nog aankan."

"Die positie achterin bevalt me enorm. Ik heb er nu 2 keer gespeeld en we hebben 2 keer gewonnen, dat helpt wel."

Moet de defensie op het WK dan bestaan uit het trio Vertonghen-Alderweireld-Dendoncker? "Dat is natuurlijk aan de trainer", is Alderweireld op zijn hoede. "Maar ik voel me prettig met die twee naast mij. Jan ken ik al lang en Leander heeft getoond dat hij goed uit de voeten kan op die positie."

Alderweireld houdt een goed gevoel over aan het vierluik in de Nations League. "We kregen een harde tik in de eerste match tegen Nederland, maar daarna hebben we wilskracht en weerbaarheid getoond."