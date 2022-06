Serge Spooren is opnieuw de beste handballer in België, Edel Robyns wint bij de vrouwen

Wezet werd afgelopen seizoen handbalkampioen bij zowel de mannen als de vrouwen, maar toch ging de Waalse club met geen enkele trofee lopen op het Handbalgala.



Bekerwinnaars Bocholt en Hasselt waren de grote slokoppen. Serge Spooren werd na 2019 en 2020 opnieuw uitgeroepen tot Speler van het Jaar, zijn coach Bart Lenders en doelman Clem Leroy vielen eveneens in de prijs.

Spooren totaliseerde na twee stemrondes (in december/januari en in mei) 581 punten en haalde het daarmee voor Yves Vancosen van HC Visé BM (344 punten) en teamgenoot Jeroen De Beule (271 punten).



Bij de vrouwen was er eenzelfde clean sweep voor Hasselt. Edel Robyns, in haar laatste actieve seizoen, wint voor de tweede keer, Sarina Leenen gaat in haar debuutjaar meteen met de trofee voor beste coach lopen en Edith Cochici was de beste doelvrouw.