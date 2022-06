Surft Oekraïne op golf van empathie naar WK? "Het lijkt alsof we plezier maken, maar dat is niet zo"

Andrij Jarmolenko en Roman Jaremtsjoek (ex-AA Gent) zorgden voor een 2-0-voorsprong na 50 minuten. Schotland sputterde nog even tegen met een goal van Callum McGregor, maar in de extra tijd maakte invaller Artem Dovbyk het helemaal af.

"Het draait niet alleen om voetbal"

In Kiev negeerden de supporters de avondklok, die inging voor de start van de tweede helft. In de kelder van de "Beer and Meet bar" in de hoofdstad zagen ze hun nationale ploeg naar een 3-1-overwinning stormen.

"Deze zege is voor de soldaten in de loopgraven en de ziekenhuizen, die hun laatste druppel bloed geven voor ons land", zei bondscoach Oleksandr Petrakov. "Deze zege is voor zij die elke dag lijden in Oekraïne."

Deze zege is voor de soldaten in de loopgraven en de ziekenhuizen, die hun laatste druppel bloed geven voor ons land.

Bij elk doelpunt vierden de toeschouwers uitbundig, maar een wrang gevoel bleef hangen in Kiev. "Het lijkt alsof we plezier maken, maar dat is niet zo", zei de 40-jarige Oleksii Safin aan persbureau AP. "We proberen zo normaal mogelijk te lijken, maar we vergeten niet wat er momenteel in het oosten gebeurt."



Eenzelfde boodschap bij Yaroslav Grygorenko, die van Amsterdam naar Glasgow reisde om de match bij te wonen. "Het draait niet alleen om voetbal. Het is belangrijk om mensen niet te laten vergeten wat er in Oekraïne aan de hand is."

Het Oekraïense elftal wil de klus zondag helemaal afwerken in het beslissende duel tegen Wales. De winnaar mag naar de groepsfase van het WK en neemt het daarin op tegen Engeland, de VS en Iran.