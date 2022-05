Qatarese Emir verwacht dat homoseksuele voetbalfans "de cultuur van zijn land respecteren"

Vorige week kwam aan het licht dat 3 hotels in Qatar de toegang zullen ontzeggen voor homoseksuele koppels. Bij 20 overige hotels waren de koppels wel welkom, indien ze niet in het openbaar zouden tonen dat ze homoseksueel waren.

Discriminatie in de hoogste graad, die de Wereldvoetbalbond FIFA meteen de kop wilde indrukken.

FIFA eiste van de Qatarese gastheren dat ze niet langer zouden discrimineren op basis van de geaardheid van voetbalfans, "of anders zou de overeenkomst tussen de partijen beëindigd worden".

Toen Emir Tamim bin Hamad al-Thani vandaag de vraag kreeg of hij ook homoseksuele voetbalfans met open armen zal ontvangen, was zijn antwoord - op zijn minst gezegd - niet overtuigend. "We verwachten en willen dat iedereen onze cultuur respecteert", liet hij optekenen bij zijn bezoek aan Berlijn.

Krijgt die uitlating nog een staartje?