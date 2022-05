Voorzitter Oekraïense voetbalbond spreekt UEFA toe vanuit gebombardeerd stadion

Andrej Pavelko kon naar eigen zeggen niet aanwezig zijn op het congres in Oostenrijk omdat hij op dit moment niet beschikt over het "morele recht" om zijn thuisland te verlaten. "Op het volgende congres bespreken we vast allerlei belangrijke zaken, daar ben ik zeker van", deelde hij nog mee.



Vanuit het verwoeste stadion richtte de 46-jarige Pavelko zich met een pakkende toespraak op de dramatische situatie in zijn thuisland.



"Achter mij zien jullie een verwoest stadion met een veld dat volledig vernield is. We worden gebombardeerd, zelfs vandaag vielen hier in deze regio nog bommen", vertelde Pavelko, die nog sprak over de kracht van de sport.



"De Oekraïense voetbalgemeenschap redt mensenlevens, het redt kinderen", benadrukte de voorzitter.