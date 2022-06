Koen Persoons (38) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak na promotie met Ninove

Persoons begon als prof bij Eendracht Aalst in 2000, een seizoen later speelde hij zijn eerste wedstrijden. Na het failliet van Aalst volgden tweede klasse en derde klasse met Denderleeuw/FCV Dender EH.



Vanaf 2007 kwam hij op het hoogste Belgische niveau terecht bij KV Mechelen, waar hij in zijn 2e seizoen de bekerfinale verloor tegen Genk.



Die beker won hij wel 2 keer met Lokeren, waar van hij van 2010 tot 2017 speelde. Toen koos hij voor een stapje lager met OH Leuven in 1B, na 2 seizoenen daar zakte hij naar de 2e amateurklasse met Knokke.



Na de promotie met Knokke in 2020 bleef hij in 2e Nationale bij KVK Ninove. Daar speelde hij - blijkt nu - begin mei zijn laatste match tegen uitgerekend Lokeren-Temse. Het was een rechtstreeks duel om promotie, na de 2-1 mocht Ninove naar 1e Nationale.



Persoons wou in eerste instantie bij Ninove blijven, maar ook andere clubs toonden toen interesse. Uiteindelijk houdt hij het actieve voetbal voor bekeken. In zijn filmpje trekt hij alle truitjes van de clubs waarvoor hij speelde uit, met op het eind schoenen die aan de muur hangen.



Het is nog niet duidelijk wat hij gaat doen, maar Persoons zou in het voetbal blijven.