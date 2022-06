Fortuna zoekt geluk bij de Flames: al zeker drie landgenotes naar Sittard bij ambitieuze nieuwkomer in Eredivisie

Het Europees kampioenschap voetbal nadert, maar nogal wat Red Flames hebben dat EK niet nodig om een transfer te versieren. Dat is vooral te danken aan Fortuna Sittard, dat met Tessa Wullaert, Féli Delacauw en Isabelle Iliano nu al drie Belgische internationals telt. “Wij kunnen een leven als prof aanbieden, dat is een grote troef.”

Van de 33 Red Flames in de voorselectie voor het EK, spelen er drie in Nederland: Julie Biesmans, Femke Bastiaen (allebei PSV) en Elena Dhont (Twente). Dat aantal wordt volgend seizoen al minstens verdubbeld dankzij één club: Fortuna Sittard. Fortuna debuteert volgend seizoen uit het niets, maar start wel meteen als profclub. “Ze zetten de vrouwen op dezelfde hoogte als de mannen”, zei Tessa Wullaert al bij haar overstap. En dat blijkt een groot voordeel ten opzichte van de Belgische teams in de Super League. “Daar hebben we ook heel bewust voor gekozen”, zegt Bo Breukers, de technisch manager van het vrouwenteam van Fortuna. “Wij kunnen een leven als prof aanbieden, een grote troef: overdag trainen, een staf rond het team, data- en videoanalyse, faciliteiten, enzovoort.” “Wat in het mannenvoetbal normaal is, moet dat in het vrouwenvoetbal ook zijn. Dat is dan misschien ook een voordeel aan van nul te starten: dan kan je dat meteen op een hoog niveau aanpakken en regelen zoals je het wil.”

Wat in het mannenvoetbal normaal is, moet dat in het vrouwenvoetbal ook zijn.

Ligging, timing en werking

Dat van nul starten speelt ook een rol bij de vele transfers van Fortuna. “Wij zetten eerst een profploeg op en bouwen van daaruit het project verder uit, met op termijn dan ook een jeugdwerking." "Feyenoord, sinds vorig jaar in de Eredivisie, deed het andersom: zij bouwden eerst op met jongerenteams, een belofteteam, en zetten dan de stap naar de Eredivisie. Wij doen het andersom, maar dat betekent dus dat we zeker voor ons eerste seizoen heel veel speelsters bij andere clubs moeten halen.” Ook de timing speelt een rol: Fortuna kreeg pas eind januari de officiële goedkeuring dat het mocht toetreden tot de Eredivisie, waardoor nogal wat speelsters niet meer beschikbaar waren. In België zijn contracten over meerdere jaren nog eerder uitzondering, waardoor hier meer opportuniteiten zijn. En natuurlijk speelt ook de ligging een rol: Sittard ligt niet ver van de Belgische grens. Isabelle Iliano is (voorlopig?) de laatste Belgische versterking (lees verder onder de post).

"Topsport én een statement"

“En waarom zou je je markt verkleinen tot je eigen land?”, aldus Breukers, die meegeeft dat ze ook andere landen als IJsland, Engeland en Frankrijk bekijken. Over het budget wil de manager het liever niet hebben.



“Maar iedereen bij de club is overtuigd van dit project. Partner Azerion, een bedrijf gespecialiseerd in online gaming, is de grootste investeerder in het vrouwenteam. Het is ook niet van: “We moeten iets voor de vrouwen doen”. Neen, dit is topsport en tegelijk ook een statement over de gelijkheid van mannen en vrouwen.”

Kwartet Belgen?