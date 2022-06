Gareth Bale neemt afscheid van Real Madrid: "Het was een droom om hier te spelen"

Gareth Bale verhuisde in de zomer van 2013 van Tottenham naar Real Madrid, dat destijds een recordbedrag van 100 miljoen euro op tafel legde voor de flankaanvaller.



Bale had in de Spaanse hoofdstad nooit dezelfde status als zijn BBC-kompanen Benzema of Cristiano Ronaldo, maar de statistieken die hij na 9 jaar kan voorleggen, ogen toch niet onaardig: 106 goals en 67 assists in 258 matchen. Ook zijn palmares werd flink aangevuld, met onder meer Spaanse titels en 5x de Champions League.



Dit seizoen kwam de 32-jarige Bale nog amper 290 minuten in actie, dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden, was al een tijdje duidelijk. Met een mededeling op Twitter heeft hij nu officieel afscheid genomen van Real.



"Het was een droom om in het witte shirt van Real Madrid in Bernabeu te kunnen spelen, titels te pakken en de Champions League te winnen. Het was een ongelooflijke ervaring die ik nooit zal vergeten", schrijft Bale.



"Ik bedank voorzitter Florentino Perez en de rest van het bestuur dat ze me de kans gaven om voor deze club te spelen. Samen hebben we geschiedenis geschreven. Het was een eer."