Tweede CL-trofee voor Janice Cayman: "We hebben heel goed gefeest"

Janice Cayman mocht tien minuten voor tijd invallen in de finale van de Champions League tegen titelverdediger Barcelona. De 3-1-eindstand stond dan al op het scorebord in het Juventus Stadium, maar dat wil niet zeggen dat de Red Flame een rustige invalbeurt kende.

"Ik ben ingevallen als rechtsachter en toen stond Barcelona bijna met 5 speelsters voorin", vertelt Cayman. "Het was zeker niet gemakkelijk, want er was veel druk van Barça. Ze kwamen in golven, maar we hebben goed standgehouden."

"Ik denk wel dat ik een bepaalde rol heb gespeeld in de eindzege in de Champions League. We zijn ook een heel hecht team en we vechten voor elkaar, dan is het leuk om de titel te winnen."

Het feestje om de 8e CL-trofee in de clubgeschiedenis te vieren was ook de moeite. "We hebben heel goed gefeest", lacht Cayman. "Eerst in de kleedkamer, dan in het vliegtuig en dan had de voorzitter nog een restaurant geboekt in Lyon. Het was heel leuk om er met de beker aan te komen."

Voor Cayman was het haar tweede CL-triomf. Ze won in 2019, in haar eerste seizoen bij de Franse topclub, ook al eens de beker met de grote oren. Nu verlegt ze haar focus op het EK met de Red Flames. "Ik neem wel eerst een korte break om dan fris bij de Flames toe te komen."