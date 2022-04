Janice Cayman bereikt met Lyon de finale van de Champions League, Barcelona is de tegenstander

Olympique Lyon is een vaste waarde in de finale van de Champions League, maar vorig seizoen sneuvelde het al in de kwartfinales tegen PSG. Nu kon het wraak nemen op de landgenoten in een heruitgave van die clash in de halve finales.

Lyon had in de heenmatch vorige week een krappe 3-2-zege bij elkaar weten te voetballen. De Noorse Ada Hegerberg, in 2018 de eerste winnares van de Gouden bal, vergrootte de buffer na een kwartier tot 2 doelpunten.

Janice Cayman zag het vanaf de bank gebeuren. De Belgische Gouden Schoen is nog maar net hersteld van een blessure, die haar onder meer de heenmatch kostte.

PSG deed in de 2e helft via Katoto nog iets terug, maar Lyon-verdedigster Wendie Renard nam de laatste Parijse hoop weg.



In de finale, op 21 mei, neemt Lyon de handschoen op tegen titelverdediger Barcelona. Dat had dat finaleticket al min of meer op zak na de 5-1 uit de heenmatch. Wolfsburg won de return nog wel met 2-0, maar bij Barça waren ze nooit van slag.