Lyon neemt Barcelona te grazen voor 8e eindzege in Champions League

Lindsey Horan heroverde met Lyon de Champions League, nadat Barcelona vorig jaar hun reeks van vijf eindzeges had gebroken. De Amerikaanse was overgelukkig. "Hier droomde ik al van toen ik nog een klein meisje was. Kijk naar dit stadion, kijk naar wat Lyon en Barça hebben gebracht.

"Ik weet niet of we iets te bewijzen hadden. We hebben gewoon op onszelf gefocust. We moesten respect hebben voor de tegenstander. Zij speelden ook een goede wedstrijd, maar wij speelden zoals Lyon. Dat was het", besloot de rechtsmidden van Lyon.