Ultiem geluk: Elena Dhont scoort in kampioenenmatch met Twente en sluit zo rotperiode af

Twente en Ajax hebben de voorbije jaren de landstitels onder elkaar verdeeld bij de vrouwen. Op de slotspeeldag stonden beide kemphanen tegenover elkaar.

Voor Twente was de titel eigenlijk een formaliteit. Enkel een nederlaag met 10 goals verschil zou nog voor een nooit geziene ommekeer zorgen.

Die kwam er niet, al ging Ajax wel rusten met een 2-0-voorsprong. In de 2e helft vielen de zenuwen weg bij Twente toen de Duitse Stolze er 2-1 van kon maken. Niet veel later mocht ook Elena Dhont invallen.

De bekroning voor het harde werk tijdens haar revalidatie kwam er op enkele minuten van het einde met de gelijkmaker van de Red Flame, haar eerste goal van het seizoen. Uiteindelijk won Twente zelfs nog met 2-3.

Voor de 24-jarige spits, die in 2020 AA Gent inwisselde voor een Nederlands avontuur, is het de 2e titel op een rij met Twente. Door haar vreselijke knieschijfbreuk - die haar 1,5 jaar van het veld hield - was haar bijdrage bij beide titels wel beperkt.