Bijgeloof à la Oldani in het peloton: "Je probeert jezelf van alles wijs te maken"

Wie Stefano Oldani plots zijn linkerteelbal ziet aanraken, weet dat er net iets onheilspellends is gebeurd. De Italiaan van Alpecin-Fenix, gisteren winnaar in Genua, is erg bijgelovig.



"Hij zal een zoutvat nooit rechtstreeks aanraken", vertelt zijn ex-ploegmaat Thomas De Gendt bij Sporza. "Dat is typisch iets voor wielrenners. Iedereen heeft zo zijn gewoonten."

De Gendt zelf kan ervan getuigen. "Het is zo dat als je een koers wint en je hebt bijvoorbeeld die ochtend je rugnummer eerst rechts vastgemaakt - dat is nu niet zo bij mij - dan zal ik dat de dagen erna ook doen. Het brengt niets bij, maar baat het niet dan schaadt het niet."

Er zijn ook heel wat cijferfetisjten in de koers. De Gendt is geen uitzondering. "Alle cijfers die op 1 uitkomen als je ze optelt of aftrekt, doen aan winnen denken. Zelf heb ik een goed gevoel bij 103, waarmee ik mijn eerste grote zege behaalde. Vannacht sliep ik op kamer 103, dus wie weet..."

In deze Giro rijdt De Gendt met nummer 152 rond. "Geen speciaal nummer", vindt hij zelf. Nochtans, oppert Renaat Schotte, 5-2-1 is gelijk aan 2. Staat dat voor een 2e ritzege? "Of een 2e plaats, of de 2e groep, of 20 minuten achterstand...", steekt De Gendt er zelf de draak mee.