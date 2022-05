Dinamo Zagreb kroont zich voor 16e keer in 17 seizoenen tot kampioen van Kroatië

Dinamo Zagreb had op de voorlaatste speeldag genoeg aan een overwinning op bezoek bij laagvlieger Sibenik voor een nieuwe titel. Met goals van Tolic en Bockaj werd die klus nog voor het uur eigenlijk al geklaard. Daarna konden de festiviteiten beginnen.

Eerste achtervolger Hajduk Split telt 4 punten minder en kan die achterstand in het rechtstreekse duel op de slotspeeldag natuurlijk niet meer wegwerken. Aanvaller Mislav Orsic had dit seizoen met 19 competitiegoals een groot aandeel in de titel.

Voor Dinamo Zagreb; dat sinds maar van vorig jaar 3 keer wisselde van trainer, is het de vijfde titel op een rij en de 16e op 17 seizoenen. Enkel Rijeka kon de reeks van Dinamo Zagreb onderbreken in 2017.

In totaal kroonde Dinamo Zagreb zich al 23 keer tot kampioen van Kroatië sinds het land zich afscheurde van Joegoslavië in 1991. Daarmee is het recordhouder. Het overleefde dit seizoen ook de poulefase van de Europa League in een groep met onder meer Racing Genk, maar sneuvelde in de 1/16e finales tegen Sevilla.