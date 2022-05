Sven Vandenbroeck bezorgt FAR Rabat met beker eerste trofee sinds 2009

Voor FAR Rabat is het de eerste trofee sinds 2009. Vandenbroeck is er trainer sinds januari 2021. Hij bracht FAR van de voorlaatste naar de derde plaats en bereikte ook de bekerfinale, dat leverde hem de trofee van beste coach van de competitie op.



Opvallend: het ging om de bekerfinale van het seizoen 2019-2020. De bekercompetitie werd door corona herhaaldelijk onderbroken en uitgesteld.



Vandenbroeck was vroeger onder meer T2 bij OHL (naast Jacky Mathijssen, waarmee hij van 1A naar 1B promoveerde in 2015) en bij Kameroen (naast Hugo Broos, goed voor de Afrika Cup in 2017).



FAR Rabat plukte Vandenbroeck weg in Tanzania, waar hij in 2020 met FC Simba de titel en de beker pakte.