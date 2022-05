Alle tickets zijn de deur uit: wie begint wanneer aan welke Europese competitie?

Club Brugge: kampioen -> rechtstreeks naar Champions League

Club Brugge is voor de 3e keer op een rij kampioen en mag ook voor de 3e keer op een rij de groepsfase van de Champions League in. Dat betekent niet alleen dat Club verzekerd is van opnieuw een smak geld, maar ook dat het zich bij de start van de competitie niet hoeft op te winden over voorrondematchen.

Union: vicekampioen -> 3e voorronde Champions League

Union was als winnaar van de reguliere competitie al zeker dat het Europees voetbal zou spelen volgend seizoen, voor het eerst sinds 1964. Misschien hadden ze in Sint-Gillis op meer gehoopt, maar dankzij de titel van vicekampioen heeft Union alsnog uitzicht op de Champions League.

Union begint namelijk aan zijn Europese verhaal in de 3e voorronde van de meest bekoorlijke Europese beker. De loting hiervoor is op 18 juli, de heenmatch op 2 of 3 augustus en de terugmatch een week later.



Mocht Union deze match verliezen, dan belandt het sowieso in de groepsfase van de Europa League. Mocht Union winnen, dan houdt enkel een dubbel play-offduel hen nog van de CL-groepsfase. Bij een nederlaag in die fase belandt het gewoon weer in de EL-groepsfase.