Waarom krijgt Anderlecht geen beter Europees ticket dan vorig jaar als het derde wordt?

En toch zou een betere plaats in de stand Anderlecht hetzelfde Europese ticket opleveren: een toegangskaartje voor de derde voorronde van de Conference League.

Als Vincent Kompany zijn spelers naar een derde plek stuwt, doet hij een plaats beter dan vorig jaar toen Anderlecht in de play-offs geen enkele match kon winnen en vierde eindigde.

Wint Anderlecht donderdag zijn thuiswedstrijd tegen Antwerp, dan is paars-wit zeker van de derde plaats in de Champions' play-off. De kloof met Antwerp is dan 6 punten met nog twee matchen te spelen, maar Antwerp kreeg bij het begin van de play-offs een half puntje cadeau omdat er naar boven wordt afgerond.

Eigenlijk is er dit jaar niets bijzonders. De derde plaats in de Champions' Play-off geeft volgens de regels recht op die derde voorronde van de Conference League.

Vorig seizoen was een "uitzondering" omdat Racing Genk als bekerwinnaar ook nog tweede werd in de stand. Door die tweede plaats verbeterde het zijn Europese ticket als bekerwinnaar. De bekerwinnaar mag naar de laatste voorronde van de Europa League, maar als tweede mocht Genk deelnemen aan de voorlaatste voorronde voor de Champions League.

Het ticket van de bekerwinnaar (Genk) ging vorig seizoen uitzonderlijk dus naar de nummer drie in de stand: Antwerp. Anderlecht kreeg als vierde het ticket dat "normaal" voor de derde in de stand was bedoeld.

Dit jaar is AA Gent de trotse bekerwinnaar, maar Gent kan zich via de play-offs niet meer verbeteren en dus schuift er ook niets op in de ticketverdeling.

Wie derde wordt (Anderlecht of Antwerp) begint in de derde (en voorlaatste) ronde van de Conference League.

Wie vierde wordt, speelt tegen de winnaar van de Europe play-off voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, tenzij AA Gent de Europe play-off wint, dan is er geen barragematch nodig, want Gent is al zeker van Europees voetbal als bekerwinnaar.

Kan u nog volgen?