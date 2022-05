AA Gent viert op de valreep in Mechelen en kan straks Europe Play-offs winnen

Michael Ngadeu (Gent): "Het was een zware match tegen een sterk Mechelen. In de slotfase was het nog even alle hens aan denk, maar ik ben zeer blij dat we de wedstrijd uiteindelijk hebben kunnen winnen."

Gaëtan Coucke (Mechelen): "Het was een vreemde wedstrijd. Net zoals in Gent waren we de betere ploeg, maar worden we weer geklopt op een stilstaande fase. Dat is erg frustrerend voor een keeper. Op het einde krijgen we nog het deksel op de neus omdat we vol voor de overwinning gingen."