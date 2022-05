Actieplan voor veiligere voetbalbeleving: tickets op naam en strengere straffen

Tickets op naam en strengere straffen

De Pro League zet ook zijn schouders onder het project. "Veiligheid is een absolute prioriteit voor ons en onze clubs", reageert CEO Lorin Parys. "Willen we voetbal doen groeien en nieuwe fans verwelkomen in onze stadions, dan is een veilige wedstrijdbeleving het startpunt."



"Samen met de clubs nemen wij onze verantwoordelijkheid, in dialoog met de minister, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de ordediensten maar uiteraard ook de fans. Zo werken we dit plan verder uit met onze supporters, volgen we het op met hen en sturen we het bij waar nodig. Maar we zijn ook streng voor wie anderen in gevaar brengt."



"Zo voorzien we uniforme en strenge sancties die tot een levenslang stadionverbod gaan voor wie recidiveert. Daarnaast zetten we o.a. in op een betere toegangscontrole met tickets op naam, investeringen in infrastructuur en technologie en een snelle handhaving. Zo zullen we voortaan extern beslissen over burgerrechtelijke uitsluitingen en dat op 25 werkdagen, inclusief beroep."



Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond: "Fans willen voetbal beleven in een veilige sfeer. Alle partijen in het voetbal verenigen zich nu rond dat doel en die eensgezindheid is belangrijk."



"Zowel de overheid, de clubs, de Pro League als deKBVB hebben de ambitie geweld, racisme, discriminatie en het gebruik van pyrotechnische middelen te bannen uit onze stadions. Iedereen draagt daarbij zijn verantwoordelijkheid, maar de samenwerking tussen alle partijen is even cruciaal."