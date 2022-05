Drie analisten over de titelkansen: "Hoe gaat Union reageren op vol Jan Breydel?"

Franky Van der Elst: "Een kolkend stadion speelt zeker een rol"

Franky Van der Elst schat van onze drie analisten de titelkansen het meest gelijk in: 55 procent voor Club Brugge, 45 procent voor Union. "Na de zege van Club Brugge op Union is Club in het voordeel. Maar ik wil dat voordeel niet overdrijven. In de onderlinge duels lag Union nooit onder. Integendeel. En het voetbal van Club is ook niet echt overtuigend." "Union heeft in drie matchen tegen Club wel geen enkele keer kunnen scoren, maar ze hadden genoeg kansen in die duels. In twee matchen waren ze niet efficiënt, dat is waar, maar tegen Anderlecht scoorde Union nog drie keer. Dat is twee weken geleden hé, dan ben je het niet verleerd." "Een vraag voor mij is hoe Union vanavond gaat reageren in een vol Jan Breydelstadion."

Het Jan Breydelstadion van Club is de onbekende factor in dit duel. Club won twee keer in het Dudenpark. In Jan Breydel verdiende Union te winnen eind januari, maar het bleef 0-0. Het verschil met toen is dat er door corona geen publiek in de tribunes zat. "Dat speelt zeker een rol", zegt Franky Van der Elst. "Het kan invloed hebben op de arbitrage en het is intimiderend voor een tegenstander. Al is Union een erg koele ploeg."

Tom Boudeweel: Kan Union omgaan met de stress van jager?"

Sporza-radiocommentator Tom Boudeweel houdt het op 60 procent kans op een 18e titel voor Club en 40 procent kans op een 12e voor Union. "In deze nieuwe situatie heeft Club het voordeel dat het niet absoluut moet winnen om de achterstand ongedaan te maken. Dus het kan zelfs afwachten. Ook in een thuiswedstrijd. Thuis spelen is in principe een voordeel, maar dat lijkt me beperkt gezien de fantastische statistieken van Union buitenshuis."



Tom Boudeweel ziet het vooral als een mentaal spel dat begint. Vanavond en/of in de matchen daarna. "Hoe gaat Union om met de stress van de jager? Union heeft zowat een heel seizoen op kop gestaan, vorig jaar in 1B ook. Dat is een ander gevoel dan zelf te moeten jagen op de leider." "Brugge heeft getoond met dat soort stress om te kunnen gaan. En vorig seizoen trok Club het ook net over de streep na de opmerkelijke comeback van Racing Genk. De kern van Club heeft zoveel maturiteit en klasse."

"En de titelverdediger heeft het nu bovendien in eigen hand. Met twee thuiswedstrijden en uit bij Antwerp, dat misschien dit weekend al voor de fun speelt, want vastgenageld op de vierde plaats."

Wim De Coninck: "Het momentum zit bij Club Brugge"

Wie het minst in het sprookje van Union gelooft, is Wim De Coninck. Hij schat de titelkansen van Club op 70 procent, tegenover 30 procent voor Union. "Het momentum zit bij Club, ook al spelen ze niet geweldig. Voor mij was het kantelmoment eigenlijk al een weekend eerder, toen Union het naliet om in Antwerp de drie punten te pakken, hoewel ze wel vijf kansen hadden om het af te maken in de laatste 20 minuten."

"Undav en Vanzeir scoren niet meer en dan mis je nog een penalty."

