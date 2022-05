Club Brugge zet enorme stap richting titel met felbevochten zege tegen Union, dat treurt om late afgekeurde gelijkmaker

Club Brugge - Union in een notendop:

Mignolet houdt Club overeind

Union had de klap van afgelopen zondag verwerkt, dat werd al na amper 19 seconden duidelijk. Op aangeven van Lapoussin nam Lazare de bal perfect mee in de zestien en vanuit een scherpe hoek besloot hij op Mignolet.



De toon was gezet, Union pakte uit met een sterk wedstrijdbegin en Club kwam niet aan voetballen toe. Pas na 20 minuten kreeg de titelverdediger meer grip op de match. Veel meer dan een verrassende hoekschop waar Lazare Moris bijstond, leverde dat niet op.



Union beëindigde de eerste helft zoals het die begonnen was: met een flinke kans. Mitoma stuurde Undav weg in de zestien. De Duitse spits mikte tussen de benen van Mignolet, maar die sloot ze net op tijd. Opnieuw hield de doelman Club overeind met een cruciale redding.