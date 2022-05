De tranen en woorden van Union na de uiteengespatte droom: "En dat met zo'n flutgoal..."

Gans Union besefte dat ze in Brugge een unieke kans op de titel lieten liggen. Achteraf verkeerde de ploeg in collectieve rouw: "Efficiëntie en pech bij de details hebben ons weer de nek omgedaan", sakkerde Dante Vanzeir aan de rand van het veld.

"Zij zijn kampioen, wij niet"

“Ik geloof niet dat ze twee keer verliezen. Ik ben erg droevig. We strijden een gans seizoen om de titel en waren het beste team… In een ander land heb je het kampioenschap dan al gewonnen, hier niet. De play-offs waren ons niet gunstig gezind.”

Bij zijn spitsbroer Deniz Undav waren die in de catacomben op het gezicht af te lezen. Een blik gevuld met deceptie. “Zij zijn kampioen, wij niet”, gooide de Duitser de handdoek al in de ring.

De afgekeurde goal van Capser Nielsen in minuut 90 maakte dat pijnlijk duidelijk. Buitenspel in de opbouw. Achteraf was de Deen te ontgoocheld om de pers te woord te staan - meteen na affluiten barstte hij al in tranen uit.

Anthony Moris raapte al zijn moed samen en deed dat wel. De doelman speelde een ongelukkige rol in het enige tegendoelpunt. “Het was geen fout, gewoon pech. Ik probeerde de bal weg te deviëren, maar via de verdediger verdween hij in eigen doel. Ach, we winnen en verliezen samen als ploeg.”

Woensdagavond toch vooral dat laatste.