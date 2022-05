Union-speler Senne Lynen (ex-Club) beleeft razend spannende titelstrijd noodgedwongen in tribune

2 oktober 2021 was een regenachtige zaterdagavond. Op 2.000 Cercle Brugge-fans na zorgden de lege tribunes in Jan Breydel voor een troosteloos decor. Het is nog 0-0 wanneer Senne Lynen invalt bij Union. Lynen is tot die tiende speeldag in actie gekomen in elke wedstrijd van promovendus Union in 1A. Meestal als basisspeler.

Hij is een van de revelaties van het seizoensbegin. Tot het noodlot toeslaat. Na een onschuldig duel met Dino Hotic van Cercle scheurt Lynen zijn kruisband in zijn linkerknie. Zijn seizoen als speler van Union eindigt daar. In het Jan Breydelstadion.

Jan Breydel is vanavond ook het decor van de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Union in de titelstrijd.