Al strijd voor de aftrap: Club en Union kibbelen om aantal bezoekende fans

Het hadden er nochtans makkelijk meer kunnen zijn, bevestigt Union. Het dubbele aantal fans was bereid de 101 kilometer tussen het Dudenpark en het Jan Breydelstadion af te leggen om hun club te steunen, maar gastheer Club Brugge stelt niet meer tickets ter beschikking. Ook al kunnen er ongeveer 1.500 fans in het bezoekersvak.

Geen risicomatch, wel "gelijkheidsbeginsel"

Club Brugge biedt zijn tegenstander van vanavond hetzelfde aantal tickets aan als Union deed afgelopen zondag voor het duel in het Dudenpark. Toen kregen maar 740 fans van Club Brugge een ticket te pakken, terwijl ook Club graag meer supporters had meegebracht.

Een officiële verklaring krijgen we op de dag van deze belangrijke match niet, maar een veiligheidsbeslissing is het in elk geval niet.

De politie van Brugge bevestigt dat Club Brugge – Union geen risicomatch is en dat zij geen beperkingen hebben opgelegd. Dat is ook niet echt een verrassing gezien de positieve reputatie die de fans van Union dit seizoen hebben opgebouwd in 1A.

Club Brugge past een “gelijkheidsbeginsel” toe, klinkt het bij de Brugse politie. Niet meer dan 740 Brugse fans in Brussel? Oké, dan ook niet meer Brusselse fans in Brugge.