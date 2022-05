Gehoord in 90 minutes: "Wat Pep met Sterling heeft gedaan, kan Kompany ook met Amuzu"

Wat ruist daar door het luchtgewas? Vapeurs! - niet alleen door de spannende titelstrijd. Sam en Steven waren op de Bosuil, Aster in het Dudenpark, Filip op de Eurostar - ja, 90 Minutes doet schaamteloos aan verdeel en heers. Antwerp wordt uit- en weer aangekleed. De held van de week-plus-een-dag is Domenico Criscito. En o ja, niet alleen vliegtuigen (zelfs spitfires!) zoeven voorbij, maar ook Ayrton Senna - dankzij hem nemen we een duik in de woordspelingen uit de tijd van de gele briefkaart (een pijnlijke episode in het leven van de familie Joos).