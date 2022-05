Podcast "90 Minutes" over de play-offs en het voetbal in Europa: "Waarzegger Hein"

Sams ochtendhumeur is niet microbestendig, hoera! We bekijken de twee (aiaiai lees-)brilscores van de play-offs, geven Walter Mazzarri een trap na en eren de kamikaze in Pickford. We leggen Bertrand ‘Boh’ Layec onder het vergrootglas (hetzelfde van de duw, jawel), en halen anders dan de scheidsrechtersbaas, daar niet de schouders voor op. Arnstad, 18 en 2 basisplekken - what’s next? En leed dreigt voor Leeds.