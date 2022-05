Zo goed als onklopbaar is hij: Tim Gajser triomfeert ook op Italiaanse bodem

In Portugal moest hij de zege laten aan Jorge Prado, maar dat bleek niet meer dan schoonheidsfoutje. Ondertussen kan Tim Gajser al terugblikken op 6 seizoenszeges.

Ook in het Maggiorapark in het noorden van Italië stak de Honda-rijder er met kop en schouders bovenuit. Gajser won reeks 1 én 2, telkens voor de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) en de Fransman Maxime Renaux (Yamaha).

Jeremy Van Horebeek (Beta) werd 8e, Brent Van Doninck (Yamaha) 11e.



Gajsers uitdager Prado ontbrak in Maggiora. Hij staat aan de kant met een schouderblessure. Voor aanvang van de GP van Italië was hij 2e in de WK-stand.