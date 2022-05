In het zog van wereldkampioen para-cycling Tim Celen: "Ik wil zoveel mogelijk trofeeën"

Oostende vormde de voorbije dagen het epicentrum van de Wereldbeker Para-cycling. Paralympic Team Belgium verzamelde er 12 medailles, het hoogste aantal ooit. Bij de driewielers was wereldkampioen Tim Celen (24) goed voor twee keer zilver. Het hoofddoel in zijn wielercarrière? Paralympisch goud.

"Elke dag genieten van wereldtitel"

Tim Celen behaalde op de Paralympische Spelen in Tokio zilver op de wegrit en brons in het tijdrijden. De Wereldbeker in Oostende was het eerste grote event sinds die Paralympische Spelen.

Celen die geboren is met een verlamming aan de rechterzijde van zijn lichaam kon dus voor het eerst zijn regenboogtrui tonen in eigen land.

"Sinds ik verleden jaar het wereldkampioenschap para-cycling in Portugal gewonnen heb, is het fantastisch om telkens weer die wereldkampioenentrui aan te trekken", vertelt Celen.

"Je moet elke dat genieten van die titel. Het was ontegensprekelijk de mooiste dag van mijn leven. Een onbeschrijflijk gevoel."

Wennen aan nieuwe status

Nadat Tim Celen wereldkampioen is geworden, gooide hij er zilver en brons bovenop tijdens de Paralympische Spelen. '20-'21 wordt dus heel moeilijk te evenaren voor hem.

"Ik denk dat ik er redelijk nuchter onder blijf", vertelt hij. "Het is schitterend dat ik wereldkampioen ben, maar het stopt daar niet. Je blijft je steeds focussen op de wedstrijden die komen."

De motivatie om te bevestigen is groot, maar zijn status in het peloton is intussen ook veranderd.

"Het is een moeilijk jaar, omdat je snel naar voren wordt geschoven als er werk geleverd moet worden in de kopgroep. Dat is wel even wennen", vertelt de dorpsgenoot van Jasper Philipsen.

"Tijdens de wedstrijd werkten de Spanjaard Reinosa Figuerola en de Colombiaan Betancourt Quiroga niet ten volle mee. Dit is natuurlijk niet zo fijn en dan komen er bij mij wel wat frustraties kijken."

"Blijf trainen voor de paralympische titel"