Discussie in Extra Time over invoeren effectieve speeltijd: "Het ranzige hoort bij het voetbal"

Sonck: "Effectieve speeltijd moet heel dringend ingevoerd worden"

Vorige week voerde Jan Vertonghen op Twitter een pleidooi voor het invoeren van effectieve speeltijd in het voetbal. De Rode Duivel is het beu dat er om de haverklap tijd gewonnen wordt.

Joos: "Ik ben tegen de hockeyïsering van het voetbal"

"Tijdrekken is een verdedigingsmiddel van de zwakken. Als we dat wegnemen, dan is dat een regel die in het voordeel van de olieteams zal spelen", alludeert hij op de PSG's en Manchester City's van deze wereld.

Vertonghen pleitte in zijn tweets voor tweemaal 30 minuten en een zichtbare stopklok. "Moeten we dan ook een shotclock invoeren zoals in het basketbal?", lachte Youri Mulder sceptisch.

Tijdrekken is een verdedigingsmiddel van de zwakken. Als we dat wegnemen, dan is dat een regel die in het voordeel van de olieteams zal spelen.

Mulder: "Als klok stil ligt, wordt reclame tijdens wedstrijd de volgende stap"

Mulder vreest voor een extra nadeel als er met effectieve speeltijd gewerkt wordt: "Als de tijd stilstaat zal het ook weer extra lang gaan duren voordat de startknop weer ingedrukt wordt."



"Er zal langer gediscussieerd worden, omdat de tijd toch stil ligt. Een volgende stap kan zelfs zijn dat men reclame gaat invoeren tijdens een wedstrijd, als de klok toch stilligt. Zo doen ze het in Amerika."



Van der Elst had finaal nog een woordje klaar over de frustratie van Vertonghen. "Die is terecht, want Portugal is de competitie met de minste effectieve speeltijd. Daar spelen ze maar gemiddeld 49 minuten voetbal."



"In februari was er de competitiewedstrijd Porto-Sporting. Die duurde maar liefst 105 minuten, maar de effectieve speeltijd bedroeg amper 43 minuten. Dat is belachelijk."