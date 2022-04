Hoe kijken andere sporten naar de oproep van Jan Vertonghen? "Een enorm relevant voorstel"

"Je zou die effectieve speeltijd in eerste instantie kunnen implementeren door 80 minuten gewoon te spelen en dan in de laatste 10 minuten te spelen met de effectieve speeltijd", oppert Bachar.

"In het futsal wordt de klok bemand en die persoon legt de klok stil als de bal buiten gaat of als er een fout wordt gemaakt. Dat is een taak die in het veldvoetbal op zich wel kan uitgevoerd worden door iemand uit het scheidsrechterskorps."

"Het is een discussie die al jaren woedt in het veldvoetbal", zegt Karim Bachar, bondscoach van de Belgische futsalploeg.

In het hockey zijn het geen twee helften van 30 minuten, maar wel vier keer 15 minuten. De klok wordt stopgezet bij stilstaande fases.

"Het stopzetten van de klok heeft geen grote impact gehad op het hockey", zegt Xavier Reckinger, coach Manager bij de Belgische Hockeybond.

"De grootste gamechanger voor onze sport was het invoeren van onbeperkte wissels. Dat heeft een groot verschil gemaakt op de speelsnelheid. Spelers komen op het veld en kunnen even vijf minuten vlammen en dan kunnen ze weer even rusten voor twee minuten. De intensiteit is daardoor fel gestegen."



"In vergelijking met hockey krijgt het voetbal wel meer te maken met tijdrekken en het veinzen van blessures. Het lijkt me dus wel duidelijk dat het sportieve aspect kan verbeterd worden door in te grijpen."



"Als je weet dat er in een voetbalmatch van 90 minuten minder dan een uur effectief wordt gevoetbald, dan is het voorstel van Vertonghen enorm relevant om het product voetbal te verbeteren."