Drama voor Marianne Vos: ze test enkele uren voor Parijs-Roubaix positief op corona

Een positieve zelftest zaterdagochtend bracht onheilspellend nieuws voor Marianne Vos. Haar ploeg Jumbo-Visma liet meteen een tweede test uitvoeren en ook die bleek positief. Vos kan dus niet starten in Parijs-Roubaix. Ook al heeft ze geen klachten.



"De teleurstelling is enorm”, reageert een aangeslagen Vos. “Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg."

"Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen."

Marianne Vos was een van de favorieten voor de zege vandaag. Vorig jaar werd ze tweede op 1'17" van winnares Elizabeth Deignan.

Zo start Parijs-Roubaix voor vrouwen zonder de nummer een en twee van vorig jaar. Deignan is er niet bij door een zwangerschap.