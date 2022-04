Bayern-coach Julian Nagelsmann krijgt doodsbedreigingen na CL-uitschakeling: "Een gebrek aan fatsoen"

"Ik weet dat ik altijd veel kritiek zal krijgen. Dat is normaal en kan ik kan daar ook mee omgaan", opende Nagelsmann. "Maar met 450 doodsbedreigingen op Instagram is dat niet makkelijk."

"Dat mensen mij willen vermoorden dan is dat één ding, maar ze vallen ook mijn moeder aan die hier helemaal niets mee te maken heeft. Ze is niet eens in voetbal geïnteresseerd."

"Wanneer mensen voor tv zitten te kijken hebben ze blijkbaar geen enkel fatsoen meer en ze denken ook nog dat ze gelijk hebben. Dat is het ergste van allemaal."

Nagelsmann is momenteel niet van plan om klacht in te dienen: "Ik ontvang elke match doodsbedreigingen, wie de winnaar ook is. Nu zijn ze zo talrijk, het valt bijna niet te overzien."

De 34-jarige coach is niet de enige bij Bayern die doodsbedreigingen ontving. Ook sportief directeur Hasan Salihamidzic was al het doelwit van verschillende bedreigingen.