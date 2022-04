Vanhaezebrouck houdt de druk af: "Denk niet dat we veel beter konden doen de afgelopen maanden"

Dat Gent tot de laatste speeldag in de running is voor een Champions' Play-offticket, is toch een verrassing. "Als we dit weekend winnen, denk ik niet dat we veel beter konden doen de afgelopen maanden. Er zat ook een verplaatsing naar Brugge in ons programma. Mijn jongens sleepten telkens de overwinning uit de brand, dus ik kan enkel trots zijn op de ploeg."

"We willen onze sterke reeks afsluiten met een overwinning. 25 op 27 pakken, dat is niemand gelukt in de afgelopen 9 wedstrijden. Ondanks de ontgoocheling van vorige week, moet dat zeker mogelijk zijn."

"Voor ons is het heel belangrijk dat we de wedstrijd tegen OHL winnen", start Hein Vanhaezebrouck zijn vooruitblik.

Vanhaezebrouck verwijt zijn ploeg niets. "Als we de Champions' Play-off missen, is dat te wijten aan de financiële beperkingen die we hebben", deelt de T1.

"We wisten dat we in januari spelers zouden missen door de Afrika Cup en dat er belangrijke spelers gekwetst waren. Daar kwamen nog wat coronagevallen bij. We hoopten iets te doen aan onze situatie, maar dat kon niet. Ook het Europese voetbal heeft ons punten gekost, maar daar kozen we ook voor."



"Als we in januari iets hadden kunnen doen, telden we nu 3 of 4 punten meer en was er geen sprake van twijfel over onze plek in de top 4."