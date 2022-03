"Belgische clubs hadden hun niveau kunnen opkrikken in de BeNeLiga"

"Ik heb altijd een beetje getwijfeld of de Nederlanders voldoende stemmen zouden kunnen ronselen. Ik denk dat slechts een aantal Nederlandse clubs de BeNeLiga genegen was."

AA Gent was een van de clubs die in de BeNeLiga zou aantreden. Die vlieger gaat niet op.

18 of 16 clubs in de Jupiler Pro League?

"Ik vind het wel een goede zaak dat er nu duidelijkheid is", gaat De Witte voort. "Nu kunnen we weer al onze energie steken in het opvijzelen van onze competitie."





De terugkeer naar 16 teams in onze competitie lijkt voor de hand te liggen. "Daar is ook voor gestemd", weet hij.



"En persoonlijk ben ik ook overtuigd dat er economisch in ons land - met 11 miljoen inwoners - geen ruimte is voor 18 clubs in de hoogste afdeling. Dat is vernietigend voor het Belgische voetbal."