Hein Vanhaezebrouck: "We hebben de keuze gemaakt van de kleine club: bang afwachten"

Na de rust miste KAA Gent zijn geblesseerde aanvoerder. "Vadis is de enige die zijn stem zou verheffen, wat hij al deed voor de rust bij momenten. Als Vadis niet meer op het veld staat, dan moeten anderen die rol overnemen. Het is soms moeilijk om mensen in beweging te krijgen."

Hein Vanhaezebrouck vond dat zijn ploeg het zelf weggegeven had tegen Cercle Brugge. "In de tweede helft hebben we niet meer gevoetbald en dat vind ik voor een ploeg die de ambitie heeft om de Champions' Play-offs te halen niet kunnen."

"We hebben de keuze gemaakt van de kleine club: bang afwachten en hopen dat het meevalt. Met de kwaliteiten die wij hebben, mag je die keuze niet maken. Je schreeuwt je schor, maar niets verandert", zegt de coach van Gent.



"Dat is jammer, want dit verhaal heb ik al een paar keer verteld. Het is intern al aangekaart. Als we niet voetballen, dan zijn we maar een gewoon team. We maken een grote fout om die keuze te maken op zo'n cruciaal moment in de competitie."



"Dit hoefde niet en dus overheerst de ontgoocheling. Als sportieve staf heb je het hier moeilijk mee, omdat er veel meer in de groep zit. Maar sommigen hebben blijkbaar de reflex om een fort op te bouwen, maar dat werkt niet."