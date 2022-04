Peter Vandenbempt recenseert de hoofdrolspelers uit Chelsea - Real: "Dit was opnieuw zeer pijnlijk voor Lukaku"

Chelsea - Real Madrid was zo’n match die nog even blijft hangen. Door de fenomenale hattrick van Karim Benzema, maar ook door de contrasterende prestaties van een sterke Thibaut Courtois en een zwakke Romelu Lukaku. Commentator Peter Vandenbempt bespreekt tijdens de terugrit uit Londen de drie hoofdrolspelers. “Een betere kans komt er niet meer voor Lukaku.”

Over hattrickheld Karim Benzema: “Completer worden spitsen niet”

“Weet je, normaal vind ik het altijd gevaarlijk om te zeggen wie de beste aanvaller of doelman is. Maar je doet niks verkeerd door te stellen dat Karim Benzema de beste spits van het moment is. Hij is een reuzengrote kapstok waaraan Real Madrid zich kan optrekken.” “Benzema is een spits die zoveel meer doet dan doelpunten maken. Zag je die eerste goal? Absolute wereldklasse. Maar eerder had hij ook al Vinicius een kans aangeboden met een hakje. Qua techniek, vernuft en vista was dat het niveau-Messi. Hij werkt zich ook nog eens te pletter, duikt de hoeken in en maakt bijna alles af. Completer worden spitsen echt niet.”

“Ik herinner mij nog de jaren dat Ronaldo de keizer van Madrid was. Benzema kreeg toen soms fluitconcerten over zich heen, werd zelfs wat aanzien als een prutser. Toch scoorde hij geregeld meer dan 20 goals terwijl hij zich uit de naad werkte voor de Portugees.” “Nu zijn dat meer dan 30 treffers geworden. Hij telt zelfs meer doelpunten dan matchen. Zo zijn er niet veel spelers. En dat op zijn 34e. Op de moeilijkste positie van allemaal.”

Over koelbloedige Thibaut Courtois: “Klasse getoond wanneer nodig”

“Real had gisteren niet de Thibaut Courtois van tegen PSG nodig, die toen uitpakte met een handvol geweldige saves. Nu moest hij slechts één keer een spectaculaire parade bovenhalen - het deed een beetje denken aan die tegen Brazilië. Al vond ik zijn redding dit weekend eigenlijk nog moeilijker.”

“Courtois toonde zijn klasse wanneer het nodig was. En deed wat we van hem verwachten in de rest van de partij. Hij straalde wel een ongelofelijke zelfverzekerdheid uit. Dat kinderachtige uitfluiten van de Chelsea-fans deed hem niks. Het contrast met zijn overbuur Édouard Mendy was op alle vlakken groot.”

Over dolende Romelu Lukaku: “Zo'n kans laat hij nooit liggen in shirt Duivels”

“Dit was opnieuw zeer pijnlijk voor Lukaku. Je krijgt een halfuur om je te tonen in een belangrijke wedstrijd en mist twee grote mogelijkheden op een doelpunt… Een betere kans komt er niet meer. Dit was hét moment om zich opnieuw in de harten van de fans te spelen en de coach met de rug tegen de muur te zetten.” “Lukaku kreeg twee grote kansen met het hoofd. De eerste mikte hij heel onhandig naar de cornervlag, de tweede toonde het totale gebrek aan vertrouwen. In het shirt van de Rode Duivels werkt Lukaku zo’n mogelijkheid altijd af. Dit gaat hem achtervolgen, vrees ik.”

