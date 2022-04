Duivels op de dool: komt het nog goed met Romelu Lukaku en Eden Hazard?

Chelsea - Real Madrid moest een feestavond worden met drie Belgen in een glansrol. Toch zitten er straks twee van hen lijdzaam toe te kijken. Romelu Lukaku en Eden Hazard, de twee duurste Duivels ooit, beleven een rampseizoen. Komt het nog goed? Een situatieschets.

Bankzitter Romelu Lukaku: straks minste basisplaatsen in carrière?

Nú al meer op de bank gestart dan in twee seizoenen bij Inter samen. En op het einde van het seizoen wellicht het laagste aantal basisplaatsen in zijn carrière. De grote terugkeer van Romelu Lukaku naar Chelsea bracht allerminst wat beide partijen ervan verwacht hadden. De hype voor de man van 113 miljoen was nochtans groot - zeker na een goal in zijn debuutmatch tegen Arsenal - maar ging even snel weer liggen. Een openhartig interview met Sky Sports deed de liefde in sneltempo bekoelen. Zeker met trainer Thomas Tuchel, die sinds midden februari definitief de voorkeur geeft aan Kai Havertz. De Duitser is dynamischer en toont zich volgens de cijfers ook efficiënter voor doel. Die troonwissel zorgt ervoor dat Lukaku dit seizoen minder dan de helft van de tijd in actie kwam en amper om de 212 minuten beslissend is. Een dieptepunt in zijn carrière.

Cijfers van Lukaku dit seizoen vs. laatste seizoen Inter

Seizoen % minuten Goals Assists Minuten goal/assist 21/22 bij Chelsea 49,5% 12 0 212 20/21 bij Inter 82,1% 30 10 89

Op persconferenties komt de spits wel nog wekelijks ter sprake. De jongste tijd loofde Tuchel vooral de motivatie en betrokkenheid van Lukaku. “Hij heeft misschien niet de rol die hij zou willen, maar hij blijft wel een winnaar.” Voor de Belgische recordschutter zit er momenteel niks anders op dan zich via invalbeurten in de kijker te proberen spelen. Een onvertrouwde en allerminst evidente situatie.

Is een zomertransfer de enige uitweg? Door de situatie rond de verkoop van Chelsea is dat misschien zelfs geen optie. In Italië wordt Lukaku nog met de regelmaat van de klok aan oude liefde Inter gelinkt. Vandaag zelfs op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. Niet meer dan ijdele hoop?

Zorgenkind Eden Hazard: impact nooit zo klein

Zelfs geen zeteltje in zijn vertrouwde Stamford Bridge vanavond. Eden Hazard revalideert momenteel van een zoveelste operatie aan die vervloekte enkel. Hoe verschillend had zijn parcours er bij de Koninklijke kunnen uitzien zonder die blessure? De situatie is uitzichtloos geworden bij gebrek aan opstekers. Wanneer Hazard dit seizoen toch eens zijn kans kreeg - hij startte acht keer in de basis - was er nooit een kantelmoment. Amper één goal en even weinig assists. Het verdict: beslissend om de 444 minuten…

Cijfers van Hazard dit seizoen vs. laatste seizoen Chelsea

Seizoen % minuten Goals Assists Minuten goal/assist 21/22 bij Real 22,6% 1 1 444 18/19 bij Chelsea 67,9% 21 16 105