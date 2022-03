Gehoord in podcast "De Volgwagen": "Grootste deel vrouwenpeloton heeft geen cyclus meer"

In MNM-podcast "De Volgwagen" ontvangen Ann Reymen en Stan Vanderwaeren dit voorjaar elke week twee vrouwen die van dichtbij of veraf iets met de koers te maken hebben. In de meest recente aflevering waren Jolien D'hoore en Elke Bleyaert te gast en zij hadden het onder meer over iets waar zelden bij wordt stilgestaan: de menstruatie bij (prof)wielrensters.