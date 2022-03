Vrouwenpeloton over ploeg van Patrick Lefevere: "Bewijs dat onze sport in de lift zit"

"Het voelt toch een beetje anders. Het is speciaal, zo'n nieuw pakje", lachte Senne Knaven vanmiddag bij de start in Brugge. Zij is de dochter van Servais Knaven en Natascha den Ouden, de oprichter van de ploeg.

"Ik vind dit een hele mooie stap en er is ook de link met Quick Step. Nu is het echt. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen nu naar ons kijken."

Ook in de andere ploegen steunen ze de ontwikkelingen. "Het is een mooi initiatief", zegt Julie De Wilde (Plantur-Pura). "Het bewijst dat onze sport in de lift zit."

De nieuwe ploeg wil vooral de jeugd voldoende kneden en begeleiden richting de profcategorie.

"Ik vond de overstap van de junioren naar de elite vrij groot. Daar zit een groot struikelpunt: ga je door of stop je? Als je die kloof verkleint, kan dat verbeteren."

"Het is een goeie zaak en de toekomst zal uitwijzen of het een meerwaarde is", was de inschatting van Lotte Kopecky (SD Worx).

"Het verschil tussen junioren en profs is heel groot. Een goeie opvolging is zeker belangrijk."

Shari Bossuyt (Canyon/SRAM) legde het onderwerp neer met een knipoog: "Het is positief voor de ploeg en voor Patrick. Nu is die vraag eindelijk weg."