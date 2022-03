Fabio Jakobsen wil graag naar Milaan-Sanremo, maar mag hij van de ploeg? "Het zit in onze gedachten"

De teller van Fabio Jakobsen staat al op 6 zeges dit seizoen. Met die benen zou hij ook in Milaan-Sanremo misschien wel kans maken. Zelf zegt hij onomwonden "ja" als hem gevraagd wordt of hij er wil rijden. Maar wat denken ze bij de ploeg?

"We zijn er nog niet uit", geeft ploegleider Tom Steels toe. "Het houdt ons ook bezig, maar we wachten eerst nog een paar dagen Tirreno af. De selectie is nog niet rond."

Waarom twijfelen ze nog bij Quick-Step? "De Cipressa en Poggio zijn toch niet zo gemakkelijk. Maar er komt een dag dat Milaan-Sanremo toch weer uitdraait op een sprint van 40 à 50 renners, bijvoorbeeld als de wind goed staat. Is het die gok waard?"

Steels denkt dat het ook belangrijk is dat Jakobsen ervaring opdoet in de klassieker. "Je moet rekenen dat je Milaan-Sanremo 10 keer moet rijden om als sprinter 1 à 2 kansen te krijgen."

Zet Jakobsen de ploegleiding dan zelf onder druk om te mogen starten? "Nee, het is een heel nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig."