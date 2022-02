Oekraïner Andrij Jarmolenko krijgt enkele dagen rust van West Ham: "Om te bekomen"

"Het is perfect mogelijk om eens een dagje wat anders te doen dan voetballen, mocht hij dat zelf willen", stak Alfred Schreuder zijn speler Eduard Sobol een hart onder de riem.

En Sobol is lang niet de enige Oekraïense voetballer die afziet van het conflict in zijn thuisland. In de Premier League krijgt West Ham-aanvaller Andrij Jarmolenko enkele dagen rust "om te bekomen van de schok".

"Ik heb hem donderdag gesproken en hij was toen helemaal ondersteboven van de gebeurtenissen", deelde David Moyes. "We hopen dan ook allemaal dat zijn familie veilig is. We gunnen hem nu enkele dagen rust."