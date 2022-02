Schreuder denkt aan Nusa als opvallend alternatief voor geblesseerde De Ketelaere en steunt Sobol: "We zijn er voor hem"

"Al heb ik de indruk dat voetbal een afleiding voor hem is. En ik ga ervan uit dat Eduard professioneel genoeg is om eerlijk te antwoorden op de vraag of hij wil en kan spelen."

"Ik heb even met Eduard gesproken", vertelde trainer Alfred Schreuder op de voorbeschouwende persbabbel. "Het is verschrikkelijk voor iedereen wat er daar gebeurt. Hij heeft het er erg lastig mee. Ik vertelde hem dat het perfect mogelijk is om eens een dagje wat anders te doen dan voetballen, mocht hij dat zelf willen."

In vergelijking met de situatie in Oekraïne is de schouderblessure (en positieve coronatest) van Charles De Ketelaere, opgelopen op training, uiteraard een voetnoot. Al is het sportief wel een groot gemis voor Club.

"Het is steeds lastig als er een topspeler geblesseerd is", aldus Schreuder, die zich wel optimistisch toonde. "Je moet nooit jammeren over wat je niet hebt - dan bekijk je het te negatief. Beter kijk je naar wat je wél hebt."

Met Bas Dost en winteraanwinst Sargis Adamyan heeft Schreuder sowieso nog alternatieven achter de hand. En de Nederlander dropte ook een opvallende derde naam: Antonio Nusa, de 16-jarige Noor die indruk maakt bij de beloften.

"Hij ontwikkelt zich geweldig. Het geeft ons meerdere opties voorin. Tegen Eupen zag je ook al dat Sargis tempo, snelheid en doelgerichtheid bijbrengt."