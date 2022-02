Kopecky, Bossuyt, Balsamo en Reusser: de opmerkelijkste transfers in het vrouwenpeloton

De ploegen in het vrouwenwielrennen hebben niet stilgezeten op de transfermarkt bij aanvang van het nieuwe seizoen. Enkele rensters zullen in het vrouwenpeloton te zien zijn in een ander tenue. Wij hebben de opvallendste transfers voor u opgelijst.

Rensters als Anna van der Breggen en Jolien D'hoore hingen hun fiets eind vorig seizoen aan de haak. Anderen hebben een transfer kunnen versieren naar een nieuwe ploeg.

Lotte Kopecky in Belgische driekleur bij SD Worx

Vorig seizoen koerste Lotte Kopecky voor Liv Racing. Anno 2022 zal ze de ploeg van SD Worx versterken. Kopecky wordt zo ploeggenote van enkele grote namen in het vrouwenpeloton. Demi Vollering en Chantal van den Broek-Blaak krijgen er met Kopecky een Belgische topper bij. De Belgische renster zal bij SD Worx goede raad en tips krijgen van een van de allergrootste wielrensters ooit, Anna van der Breggen. Zij is ploegleidster samen met onder meer voormalig wielrenner Lars Boom. Jolien D'hoore zette eind vorig seizoen een punt achter haar carrière bij de Nederlandse ploeg. Maar met Lotte Kopecky zien we ook dit jaar dus een Belgische aan het werk bij SD Worx, hét vrouwenteam bij uitstek.

Lotte Kopecky vertegenwoordigt dit seizoen SD Worx in de Belgische driekleur.

Trek-Segafredo versterkt zich met wereldkampioene Elisa Balsamo

Elisa Balsamo sprintte in Leuven naar de wereldtitel bij de elite vrouwen. Ze was sneller dan Marianne Vos. Dit seizoen versterkt ze de gelederen van Trek-Segafredo. Balsamo staat nu aan de zijde van haar landgenote Elisa Longo Borghini. De Italiaanse komt over van Team Valcar-Travel & Service. Nu zet ze haar regenboogtrui nog meer in de verf bij Trek-Segafredo. Het team kan op haar rekenen in de sprints. Vorig seizoen won Balsamo de GP in Oetingen. In de sprint klopte ze Jolien D'hoore en Marianne Vos. In de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs strandde ze dan weer op de 3e plek. Balsamo is amper 23 en staat dus nog maar aan het begin van haar carrière. Elisa Balsamo maakt ook furore op de baan. Ze werd 2 keer Europees kampioene in de ploegenachtervolging. In 2020 behaalde ze goud op het EK in het omnium en de ploegkoers.

Wereldkampioene Elisa Balsamo komt sinds dit seizoen uit voor Trek-Segafredo.

Tijdritkanon Marlen Reusser naar SD Worx

SD Worx krijgt er met Marlen Reusser nog een kanon bij. De Zwitserse tijdritspecialiste komt over van Alé BTC Ljubljana. Reusser kon dankzij haar tijdritkwaliteiten al enkele mooie resultaten boeken. Ze werd in Trento vorig jaar Europees kampioen tijdrijden voor Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT). Ze greep de afgelopen 2 jaar 2 keer net naast de wereldtitel in het tijdrijden. Ook op de Olympische Spelen in Tokio moest ze het onderspit delven tegen Annemiek van Vleuten. Reusser heeft echter nog heel wat in haar mars. Ze blinkt niet enkel uit in het tijdrijden. Ze is Zwitsers kampioene op de weg en in het tijdrijden. Vorig seizoen won ze de 1e etappe van de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Tijdritspecialiste Marlen Reusser versterkt SD Worx.

29-jarige Coryn Labecki brengt ervaring mee naar Jumbo-Visma

Jumbo-Visma mag zich sinds dit seizoen een WorldTour-ploeg noemen en de Nederlanders pakken ook meteen uit met een opmerkelijke transfer. De Amerikaanse Coryn Labecki, wellicht beter bekend als Coryn Rivera, zal kopvrouw Marianne Vos bijstaan en ze kan zelf ook verrassen. Labecki kwam 5 seizoenen uit voor Team DSM en maakt nu de overstap naar de Nederlandse ploeg. Op het palmares van de Amerikaanse renster staat onder andere een overwinning in Vlaanderens Mooiste in 2017. Datzelfde jaar won ze ook de Trofeo Alfredo Binda. In Gent-Wevelgem werd ze 3e in 2017. Labecki strijdt ook mee voor een mooie plaats in de algemene klassementen. In de Ladies Tour of Norway werd ze al eens 2e en 3e in het algemeen klassement. Tijdrijden is haar ook niet vreemd. In 2017 reed ze op het WK naar de overwinning in de ploegentijdrit. Vorig seizoen pakte de aalvlugge Amerikaanse uit met een 10e plaats op het WK in Leuven en won ze een etappe in de Giro Rosa.

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope kan rekenen op Grace Brown

Ook FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope heeft een bekende renster beet voor het nieuwe seizoen. Cecilie Uttrup Ludwig is een van de grootste namen van de Franse ploeg en ze krijgt er nu een straffe ploeggenote bij. Grace Brown komt over van Team BikeExchange-Jayco. Grace Brown kan haar kwaliteiten kwijt op de weg, maar ook op de tijdritfiets. De Franse ploeg versterkt zich nu met een tijdritspecialiste. Brown werd in januari Australisch kampioen tijdrijden. Brown sprintte vorig jaar naar de overwinning in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. In 2020 schreef ze de Brabantse Pijl op haar naam. In haar carrière behaalde ze enkele mooie ereplaatsen in onder andere de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en Danilith Nokere Koerse.

Grace Brown won vorig jaar voor Team BikeExchange-Jayco de eerste etappe van de Vuelta a Burgos.

Mooie transfer voor Shari Bossuyt naar Canyon-SRAM

Shari Bossuyt heeft een mooie transfer versierd naar een WorldTour-ploeg. Dit seizoen rijdt ze voor Canyon-SRAM. Ze is zo de 3e Belgische renster die we dit jaar aan het werk zullen zien bij een WorldTour-ploeg Bossuyt is nog maar 21 jaar en kan aan de slag gaan bij Canyon-SRAM. Zo wordt ze ploeggenote van de Amerikaanse Chloe Dygert, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Duitse Lisa Klein. Deze 3 rensters behoren tot de wereldtop van het vrouwenwielrennen. De afgelopen seizoenen kwam Bossuyt uit voor NXTG Racing, een Nederlands opleidingsteam. Nu komt ze terecht bij een van de beste ploegen van het vrouwenpeloton.