Een echte Tour en een icoon in de volgwagen: lees in deze gids alles over het wielerjaar bij de vrouwen

Op 26 februari beginnen de vrouwen aan hun voorjaarsklassiekers met de Omloop het Nieuwsblad. Zowel de ploegen als de kalender heeft ten opzichte van vorig jaar een (kleine) metamorfose ondergaan. Om weer helemaal mee te zijn met het vrouwenwielrennen, sommen we enkele ankerpunten voor u op.

1. Geen 9, maar wel 14 WorldTour-ploegen

Vorig seizoen maakten 9 WorldTour-ploegen deel uit van het vrouwenpeloton. Nu komen daar 5 ploegen bij. De truitjes van Jumbo-Visma waren vorig jaar voor het eerst te zien in het vrouwenwielrennen. Dit jaar heeft de ploeg van Marianne Vos een licentie ontvangen. De Amerikaanse ploeg EF Education-TIBCO-SVB mag zich sinds dit jaar ook een WorldTour-ploeg noemen. In het felroze tenue zien we onder andere de Amerikaanse kampioene in het veld, Clara Honsinger, rijden. Human Powered Health verkreeg een licentie. De ploeg was de vorige seizoenen bekend onder de naam Rally Cycling. Roland-Cogeas-Edelweiss bemachtigde voor dit seizoen ook een licentie. De Zwitserse ploeg telt 11 rensters. Uno-X maakt het rijtje van UCI WorldTour-ploegen compleet. De Noorse ploeg kan rekenen op de Britse Hannah Barnes en Joscelin Lowden.

2. Anna van der Breggen volgt de koers vanuit de ploegwagen van SD Worx

Eind vorig seizoen hing de Nederlandse wielrenster haar fiets aan de haak. Ze verdwijnt echter niet uit de wielerwereld, want Van der Breggen vervult de rol van ploegleidster bij SD Worx. Vorig seizoen kwam de voormalige wereldkampioene nog uit voor de Nederlandse ploeg. Van der Breggen heeft een schitterend palmares bij elkaar gefietst. Ze werd 2x wereldkampioene op de weg, 1x wereldkampioene op de tijdritfiets, olympisch kampioene in Rio en 1x Europees kampioene op de weg en in de tijdrit. In de klassiekers blonk de Nederlandse ook uit. Ze won 7 keer de Waalse Pijl. De Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik (2x), Amstel Gold Race, Strade Bianche en de Omloop het Nieuwsblad (2x) wist ze ook te winnen. Sinds dit jaar staat Van der Breggen onder andere Lotte Kopecky bij vanuit de ploegwagen. "Ik focus me nu op elke renster van de ploeg zodat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen", vertelde Anne van der Breggen tijdens de ploegvoorstelling.

3. Rensters strijden om het geel in Tour de France Femmes

De eendagswedstrijd La Course wordt dit jaar vervangen door een volwaardige rittenkoers. Marion Rousse, voormalig wielrenster en partner van wereldkampioen Julian Alaphilippe, is koersdirectrice van de Tour de France Femmes. De Ronde van Frankrijk voor vrouwen start op 24 juli. De aankomst op de Champs-Elysées wordt bij de vrouwen niet opgespaard tot het einde. In de Parijse binnenstad wordt meteen de spits afgebeten. Afsluiten doen ze in de 8e etappe met een aankomst op La Planche des Belles Filles. Wie zal de Tour de France Femmes daar op zijn naam schrijven?

4. Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Waalse Pijl schakelen versnelling hoger

De rensters krijgen dit jaar een zwaarder parcours voorgeschoteld in enkele Belgische klassiekers. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen krijgt er de Koppenberg bij. Die moet zorgen voor een zwaarder koersverloop, wat Lotte Kopecky enkel kan toejuichen. "In de Ronde van Vlaanderen zat de koers vaak op slot doordat we tussen de heuvels soms vrij lange tussenstukken kregen voorgeschoteld", vertelt de Belgische kampioene. In Gent-Wevelgem moeten de rensters dan weer de steile kant van de Kemmelberg en De Moeren verteren. Vorig jaar won Marianne Vos voor Kopecky. De recordhoudster met 7 overwinningen, Anna van der Breggen, is er dit jaar niet meer bij in de Waalse Pijl. Net wanneer het peloton niet 2, maar wel 3 keer over de Muur van Hoei moet.

5. 1e keer E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke

Voor het eerst verschijnt in de kalender van het vrouwenwielrennen de EX Saxo Bank Classic. Op zaterdag 30 april strijden de dames voor winst in Harelbeke. De E3 heeft nog geen plaats in de WorldTour, maar daar mikken de organisatoren wel op in de toekomst.

6. Vrouwen krijgen evenveel prijzengeld als mannen in Nokere Koerse

Het bestuur van Danilith Nokere Koerse besliste om het prijzengeld van de vrouwen gelijk te trekken met het bedrag van de mannen. Op 16 maart koersen de wielrensters dus voor dezelfde prijscheque als de mannen. Op de affiche van Nokere Koerse wordt ook duidelijk dat de organisatie mannen en vrouwen over dezelfde kam wil scheren. Er prijkt een been van een man en van een vrouw naast een spaarpot. De winnares en winnaar van Nokere Koerse zullen 18.800 euro opstrijken.

7. Nieuwe races op de kalender

Het vrouwenpeloton maakt vanaf dit seizoen zijn opwachting in enkele nieuwe wedstrijden. De Battle of the North, Itzulia Women en Ronde van Romandië worden aan de kalender toegevoegd. Van 7 tot en met 9 oktober wordt er een driedaagse rittenkoers gereden. In de Ronde van Romandië starten de rensters met een rit in Lausanne. Dan volgt een bergrit van Sion naar Thyon. De finish van de laatste etappe ligt in Genève. Itzulia Women zou normaal gezien vorig jaar voor de eerste keer hebben plaatsgevonden, maar de driedaagse ronde werd een jaar uitgesteld. Dit jaar staat Itzulia Women gepland van 13 tot en met 15 mei. De rittenkoers wordt gereden in Spanje. Van 9 tot en met 14 augustus duikt op de kalender de Battle of the North op. De rensters trekken in 6 etappes door Denemarken, Noorwegen en Zweden. De organisatoren van de Ladies Tour of Norway en de Deense en Zweedse federaties ondersteunen deze zesdaagse rittenkoers.

8. Annemiek van Vleuten won vorig jaar eindklassement UCI Women's World Tour

De races van de UCI Women's World Tour kalender bepalen de uiteindelijke winnaar van het eindklassement op het einde van de rit. Ook dit jaar wordt er weer een paarse leiderstrui uitgedeeld. Annemiek van Vleuten (Movistar) won vorig seizoen dat eindklassement. Niamh Fisher-Black (SD Worx) was de beste jongere en SD Worx overheerste in het ploegenklassement. De Strade Bianche bijt op 5 maart de spits af van de kalender. In de Ronde van Guangxi op 25 oktober wordt duidelijk wie de beste overall renster is en dus gedurende het seizoen het best heeft gepresteerd tijdens de UCI WorldTour-wedstrijden.

9. Belgische dames in de WorldTour-ploegen

In de WorldTour-ploegen vinden we 3 Belgische rensters terug. Lotte Kopecky komt in de Belgische driekleur uit voor SD Worx, Valerie Demey rijdt in het tenue van LIV Racing Xstra en Shari Bossuyt vertegenwoordigt Canyon SRAM Racing. Bij de 14 WorldTour-ploegen zien we 34 Nederlandse rensters aan het werk.

10. Waaier van tenuekleuren in vrouwenpeloton