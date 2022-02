Ook de E3 Saxo Bank Classic organiseert een vrouwenkoers

"Wij kregen al enkele keren de opmerking dat we met de E3 Harelbeke geen vrouwenkoers organiseerden. Wel, dat euvel is door de samenwerking met de mensen van Leiedal Koerse meteen tenietgedaan. Op 30 april participeren we in onze eerste vrouwenkoers", verduidelijkt Jacques Coussens van de E3 Harelbeke.

"De eerste gesprekken met de mensen van Leiedal Koerse dateren al van een poosje geleden. We waren er vrij snel uit. Maar het is wel de bedoeling om zo snel mogelijk te promoveren. Thans wordt de koers georganiseerd onder het statuut 1.2. Wie ons kent, weet dat we willen doorgroeien tot het hoogst haalbare en dat is de WorldTour"